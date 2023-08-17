Тринадцать категорий. Для кого возможна только добровольная мобилизация в Украине с осени 2023 года 17 августа, 11:18 Мобилизация: 13 категорий, кто может призываться только по собственному желанию добровольно (Фото:АрміяInform)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы принудительно. Тем не менее, законом предусмотрены категории военнообязанных, кто может мобилизоваться только добровольно.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 15 ноября 2023 года. Мобилизация приходит после оповещения военнообязанных, которое осуществляется путем вручения повесток уполномоченными лицами, которое организуют территориальные центры комплектования и за которое отвечает начальник ТЦК. После того, как начальник ТЦК выписывает и подписывает повестку, ее вручают военнообязанному.

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По надлежащим образом врученным повесткам мужчины обязаны явиться в ТЦК во время и по адресу, указанным в документе для уточнения данных. Во время уточнения данных они могут подать документы, подтверждающие право на отсрочку — таких мужчин запрещено мобилизовать принудительно. Законодательство предусматривает несколько категорий военнообязанных, которых могут мобилизовать только добровольно — принцип принудительной мобилизации к ним не применяется.

Кто может мобилизоваться только добровольно

Среди военнообязанных определили 13 категорий, которые имеют право на отсрочку от мобилизации и могут мобилизоваться только по собственному желанию. Это:

1) лица с инвалидностью I, II, III групп, подтвержденной в Украине;

2) женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

3) женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

4) забронированные на период мобилизации и на военное время порядке, в установленном Кабинетом Министров Украины порядке за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

предприятиями, учреждениями и организациями;

5) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

6) женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

7) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренными в законе, которые подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

8) опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

9) занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

10) женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

11) усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

12) имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

13) женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии