«Путин утратил адекватность». Мобилизованные россияне скулят, что «Л/ДНРовцы» используют их как «пушечное мясо» — интервью с Казанским

26 марта, 12:36
Эксклюзив NV
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Мобилизованные россияне сами называют себя «пушечным мясом» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизованные россияне сами называют себя «пушечным мясом» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автор: Алексей Тарасов

Украинская аэроразведка доказывает, что поля, окопы, траншеи на Донбассе завалены трупами российских военных или «вагнеровцев», или мобилизованных, говорит блогер, журналист Денис Казанский.

На это сейчас жалуются именно «мобики», отмечает журналист, ведь им не нравится, что их используют как «пушечное мясо». А к такой тактике прибегает так называемая народная милиция «ДНР».

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Почему не ладят между собой, казалось бы, союзники и вообще «один народ», Казанский рассказал в интервью Radio NV.

— Какие-то военнослужащие разведроты 504 танкового полка жалуются на то, что местные офицеры так называемой «ДНР» их оставляли на поле боя, не была организована эвакуация, убитых и раненых никто не вывозил. То есть местное командование, эта так называемая народная милиция «ДНР», использовала их как пушечное «мясо». Понимаете ли вы природу этого конфликта? Возможно, у вас есть какие-то данные, а почему эта так называемая народная милиция так ненавидит российских «мобиков»?

Теги:   Россия Владимир Путин ДНР ЛНР Интервью NV Мобилизированные ЛДНР Частная военная компания Вагнера Радио NV Денис Казанский Война России против Украины мобилизация в России вагнеровцы

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