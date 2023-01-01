«Зэки заканчиваются». Комбат Свободы Петр Кузик рассказал, как штурмовали украинские позиции в Бахмуте в новогоднюю ночь 1 января, 15:41 Эксклюзив NV Командир батальона Свобода Петр Кузык в Северодонецке. Июнь 2022 года (Фото:Ratushnyak Oleksandr / Facebook)

Командир батальона Свобода Петр Кузик в эфире RADIO NV рассказал, как прошла новогодняя ночь на бахмутском направлении и что там происходит сейчас.

«[Ночь] не была спокойной. Она не была с такими массированными штурмами, но отразили три штурма за ночь. К сожалению, наши бойцы понесли потери. <...> Но отразили штурмы, уничтожили врага, уничтожили технику», — отметил Кузик.

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Украинские военные, по его словам, на протяжении 1 января наносили артиллерийское поражение по первой линии, где накапливался враг.

«Обострение как такового не было на Новый год, но не было и затишья или перемирия. Плановая работа у них — не прекратили попыток прорваться штурмом. Малыми группами пробуют пролезть, ищут, где есть какая-нибудь щель в обороне. Наша задача — уничтожать всех, кто это делает», — сказал Кузык.

В то же время, добавил он, контингент врага изменился на направлении:

«Тенденция меняется, зеки заканчиваются (наемники ПВК Вагнера — ред.). По крайней мере, на нашем участке. Возможно, еще не подвезли новый состав. <...> Сейчас все больше в последние дни пошли мобилизованные. Не скажу, что гораздо легче или хуже работать. Они немного себя по-другому ведут. Зеки — подлее, наглее, нахрапистей; сплошь и рядом употребляют психотропные вещества, поэтому спрогнозировать их действия труднее. Эта публика, которая сейчас, более осторожна, более уязвима».