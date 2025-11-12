В 2025 году украинцы все активнее пользуются услугой MNP (Mobile Number Portability) — возможностью сменить оператора, сохраняя свой номер. И тренд только усиливается.

По данным НКЭК с начала запуска MNP в 2019 году услуга демонстрирует стабильный рост: с 38,7 тыс. перенесенных номеров в первый год до 340,6 тыс. в 2024-м. А это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В апреле 2025 года был достигнут рубеж в 1 000 000 перенесенных мобильных номеров.

Среди украинских мобильных операторов лидером остается lifecell — компания сохраняет первенство по количеству номеров, перенесенных в ее сеть с момента старта MNP. Более 757 000 абонентов уже перенесли номера в эту сеть. За 3 квартала 2025 года lifecell выбрали более двух третей всех абонентов, которые меняли оператора.

lifecell регулярно проводит опрос MNP-абонентов и, как он показывает, все больше пользователей переносят номера, ища оптимальные тарифы, качественный интернет и хороший клиентский сервис. Оператор делится аналитикой и инсайтами о том, как, почему и кто именно чаще всего менял своего мобильного оператора в течение 2025 года по данным исследования.

Инфографика: lifecell

Как украинцы узнают о MNP

Большинство респондентов (30%) узнали о возможности смены оператора от друзей и семьи, то есть опираясь на опыт реальных пользователей. Рекомендация близких до сих пор остается самым влиятельным каналом коммуникации даже в высокотехнологичной теме.

Еще 18% — из интернет-рекламы, 13% — из телевидения, 12% — из онлайн-материалов в сети, а 9,5% — впервые услышали о MNP непосредственно в магазинах lifecell.

Инфографика: lifecell

Кто чаще всего переносит номер

Статистика показывает интересную закономерность — самая активная аудитория MNP — украинцы среднего возраста:

22% новых абонентов lifecell — в возрасте 46−55 лет ;

21% — 56−65 лет;

20% — 36−45 лет.

Среди молодежи показатели ниже: 13% составляют пользователи 26−35 лет, 9% — 18−25 лет и только 3% — младше 18.

В гендерном разрезе — 56% мужчин и 44% женщин.

Инфографика: lifecell

Главные мотивы: оптимальные тарифы и качество интернета

По данным исследования новые абоненты lifecell, которые перенесли номер, чаще всего называли главной причиной перехода в его сеть лучшие тарифы (46%) и специальные предложения для MNP-пользователей (40%). 22% выбрали lifecell из-за качества мобильного интернета, а 21,5% — из-за лучшего покрытия.

Когда спросили, что пользователи ценят больше всего после переноса номера, респонденты ответили:

тарифы ( 69%);

качество мобильного интернета ( 41%);

качество голосовой связи ( 34%);

покрытие ( 24%);

качество клиентского сервиса ( 23%).

Кроме того, 14% также отметили акции, бонусы и кэшбек, 11% — стабильную работу lifecell даже во время отключений электроэнергии, а 8% — удобные условия в роуминге.

И действительно, переходя в сеть lifecell, новые абоненты могут подключить актуальные тарифные планы «Макси» (190 грн / 4 недели), «Мега» (350 грн / 4 недели) по специальной сниженной стоимости*. А для дополнительной экономии предлагается «Тарифная подписка», что дает возможность оплатить 6 или 12 пакетов услуг с выгодой до 15%.

В некоторых населенных пунктах за +50 грн к стоимости популярных тарифов оператор предлагает подключить «Домашний интернет lifecell» на скорости до 1 Гбит/с. Так оператор создает единое комплексное решение — мобильная связь и домашний интернет в одном пакете. А до конца 2025 года при переносе абонент еще может получить годовую предоплату MEGOGO в тарифе без доплат (количество ограничено).

Инфографика: lifecell

Портация без стресса

Подавляющее большинство пользователей (73%) оценили процесс переноса номера как простой, еще 23% — как достаточно простой, хотя с незначительными трудностями. Лишь 4% абонентов столкнулись с ощутимыми проблемами.

В 2025 году lifecell сделал очередной шаг навстречу комфорту MNP-абонентов — воплотил утвержденные НКЭК изменения в Порядок предоставления услуг переноса номеров.

С 15 сентября благодаря ускоренной процедуре MNP перенести номер в lifecell можно за один рабочий день. Теперь абонент, который подает заявку до 10:30 утра, может пользоваться номером в новой сети уже в тот же день. Ускоренная процедура действует ежедневно, кроме пятницы и выходных.

А уже с марта 2026 года ожидается дальнейшее ускорение процедуры на уровне государственного регулирования — НКЭК сократит время ответа от оператора-донора с четырех до двух часов, поэтому перенести номер можно будет в течение нескольких часов.

Где украинцы чаще всего активируют новые SIM

Большинство пользователей продолжают полагаться на офлайн: 63% активировали новую SIM-карту в магазинах lifecell. В то же время 19% абонентов перенесли номер самостоятельно онлайн, 7% воспользовались eSIM, а 4% сделали портацию на старую SIM-карту lifecell.

lifecell предлагает несколько способов переноса номера — от офлайн до полностью онлайн. Абонент может:

купить новую SIM-карту в магазине lifecell;

получить бесплатно eSIM, если телефон поддерживает технологию;

использовать активную SIM-карту lifecell, которая уже в пользовании.

Таким образом, каждый может выбрать удобный формат переноса номера — от личной консультации в магазине lifecell до онлайн-процедуры без необходимости выходить из дома.

Планируют ли абоненты оставаться

Подавляющее большинство MNP-пользователей (77%) планируют оставаться в lifecell и в дальнейшем.

Лишь 11% рассматривают возможность вернуться к предыдущему оператору, а 4% — планируют экспериментировать с другими сетями и в дальнейшем.

MNP-тренды 2025 года

Исследование lifecell демонстрирует, что украинцы стали более информированными, рациональными и требовательными. Все чаще они воспринимают мобильного оператора не как «номер телефона», а как поставщика качественных цифровых сервисов. Выбор мобильного оператора — уже не вопрос привычки, а сознательное решение на основе качества и стабильности связи, скорости интернета, стоимости и гибкости услуг.

И lifecell, похоже, успешно отвечает на эти ожидания — упрощая MNP, предлагая оптимальные тарифы и удерживая высокий уровень удовлетворенности среди новых клиентов.

Посмотреть специальные предложения lifecell для MNP-абонентовможно по ссылке.

* Цена указана для абонентов, которые воспользовались услугой переноса номера в lifecell