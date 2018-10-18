Много раненых и заявления, что Росляков был не один. Что рассказали о стрельбе в Керчи очевидцы

17 октября около 11:30 в политехническом колледже Керчи произошел как минимум один взрыв и стрельба. По последним данным, погиб 21 человек, еще 49 человек пострадали. Единственным подозреваемым является 18-летний Владислав Росляков, который, согласно официальным заявлениям, покончил с собой в библиотеке колледжа.

НВ публикует рассказы очевидцев массового убийства, мотив которого все еще неясен.

Вахтер Наталья Ивановна Паникоровская

Одной из первых о происшествии рассказала СМИ вахтер колледжа Людмила Ивановна Паникоровская (по другой версии Поникоровская).

Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шел поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошел поток детей - был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите - там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть.

Выстрелы я слышала. В скорую звонила, тревожную кнопку жала. Мне кажется, не одиночные, а автоматные, очередью были. Меня перевязали, еду.

Телеграм-канал Mash опубликовал короткое видео с ней,

и еще один ее комментарий уже после возвращения домой из больницы.

После второго взрыва мне казалось, что скорая очень долго ехала. Потому что медсестра еще ругалась, что у нее закончились бинты. Детей много, всех надо перевязывать, а жгут у нее один.

Я подошла к ней, говорю - затяни мне, чтоб кровь не хлестала, она говорит - нечем. Дети там - вообще ужас, там ноги нет, там колено торчит, они плачут, помогите. Это ужас. Может, я ошибаюсь, мне казалось, что долго, я нервничала.

Медсестра, может, скажет точно, она так ругалась. Я никогда не слышала, чтоб она матюкалась. Она говорила, где эти скорые, где эти скорые? Тут же у нас пешком можно до них добежать.

Студент колледжа Семен Гаврилов

Рассказ Гаврилова опубликовала Комсомольская правда.

Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул.

Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех.

Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными.

Студентка колледжа Альбина

Ее рассказ опубликовало издание Говорит Москва.

Мы ждали у кабинета. В пяти метрах от нас произошел взрыв, который заложил уши. Преподаватели начали бегать и говорить, что это пожар. Все бежали через заборы, куда могли. Когда бежали, было слышно взрывы, выстрелы. Это не был газовый баллон. Взрывов было штук пять. Секунда прошла - стрельнули, секунд семь прошло - опять. В групповой беседе пишут, что тех, кто был на лестнице и в столовой, расстреляли. Девочке две ноги взрывом сломало. Когда бежали, видели девочку без сознания, всю в крови лежавшую. Она лежала во внутреннем дворе техникума. Лежала на спине и еле-еле дышала.

Студентка колледжа Елизавета

Рассказ Елизаветы опубликовало издание Говорит Москва.

Это была перемена. После пар я пошла на второй этаж. Услышала взрыв. Все учителя говорят, это не учебная тревога, чтобы мы все выбегали на улицу. Я слышала взрывы, много взрывов. Слышала, что кто-то кричал, что люди в крови лежат. У кого-то мозги парализовало. Дым вроде был. Окна вылетали. На втором этаже я слышала взрывы, выстрелы. Слышала, что на втором этаже что-то стреляло.

Фото из корпуса керченского политехнического колледжа после нападения

Кто-то успел через забор бежать. Мы выломали стекла на первом этаже и вылезли через окно. Нас повели через дорогу, где заправка была. Там записали, кто был. Меня забрали на машине родители. Кто-то останавливал любые машины и уезжал. Мне все-таки кажется, это теракт. Какие-то люди стреляли.

Студент колледжа Данил

Рассказ Данила опубликовала Новая газета.

Я был в кабинете, когда прогремел взрыв на первом этаже. Потом учительница хотела закрыть дверь - и ее застрелили. В кабинете находилось примерно пять человек.

Тот, кто стрелял, к нам не заходил. Он пошел стрелять дальше.

Я с одногруппником переждал в каморке, пока не приехало МЧС.

Студент колледжа Владимир

Рассказ Владимира опубликовала Новая газета.

Перед взрывом раздалось несколько выстрелов. Я слышал не менее десяти. Это была не автоматная очередь, а одиночная стрельба. Насколько я понял, в здание проник кто-то посторонний, но сам я его не видел.

Мужчина в окровавленной рубашке перед зданием колледжа

На канале YouTube kerchnettv опубликован видеокомментарий мужчины в рубашке, на которой видны пятна крови.

Он рассказывает, что пострадавших "больше 30" и их увозили на общественном транспорте. Переносить пострадавших к транспорту помогали все, кто оказался поблизости. По его словам, среди пострадавших как ученики колледжа, так и его сотрудники.

Мужчина также рассказал, что работает в соседнем здании. Услышав взрыв, он прибежал на место происшествия и увидел "людей без ног, без рук". Пострадавшие находились в сознании или в состоянии шока. По его словам, кроме взрыва на первом этаже, были также выстрелы на втором этаже.

Студентка колледжа Анастасия Т.

Рассказ Анастасии опубликовала Lenta.ru.

Это был теракт. Из автоматов стреляли, четыре взрыва было, гранат, скорее всего. Я в этот момент находилась возле политехнического, у нас была перемена. Я услышала взрыв, у людей началась паника, все начали выбегать, выносить пострадавших на улицу, затем был еще один взрыв, и еще, всего четыре… Говорят, что что-то взорвалось на первом этаже и на втором, в разных местах.

Потом я услышала звуки выстрелов, кто-то стрелял по окнам из пистолетов или автоматов. Я увидела, как выбегают мои одногруппники, спускаются со второго этажа, и в этот момент на земле уже лежали трупы, уже неживые студенты были… У кого-то ногу разорвало, у кого-то пол лица, у кого-то голову. Моя подруга находилась на первом этаже, она чудом смогла выползти на улицу, получила только легкие ранения. Она в шоковом состоянии.

Студентка колледжа Елизавета Т.

Рассказ Елизаветы опубликовала Lenta.ru.

Я находилась в колледже. Мы шли по коридору с одногруппницей, мы услышали взрыв сначала впереди нас, а потом, секунд через 15, за нами. Все взрывы были в разных местах. Когда раздался первый, мы с Олей шли по коридору, ведущему от буфета к внутреннему дворику колледжа. Я не видела, что взорвалось, воздух был заполнен дымом и пылью. Я слышала, как кричат люди и разбегаются в разные стороны.

Это было так: взрыв, мы хотели было бежать к двери, но раздался второй, было очень страшно. Я сказала: "Оля, надо сесть, сядь!" Мы закрыли головы. Оля говорит: "Надо выходить срочно", я говорю, да, побежали, и мы оказались на улице…

Это было так: взрыв, мы хотели было бежать к двери, но раздался второй

Мы перешли через дорогу, встали на обочине, где было безопасно. Учительница сказала нам стоять на месте, никуда не расходиться, потому что нас должны были пересчитать. В толпе говорили, что по зданию колледжа стреляли, но я ничего не слышала, потому что у меня заложило уши.

Я почти не пострадала, мне только осколки поцарапали ногу. Но вся моя одежда в чужой крови, кусочках мяса. Я видела пострадавших людей: они сидели на полу и плакали, я видела девочку в буфете, она тоже плакала, я не знаю, смогла она выбраться или нет. Она тоже первокурсница, как и я. Я видела лежащего на полу парня, он не двигался, может быть, он был мертв. Он был весь в крови и без ноги. После этого меня забрали родители, я уехала домой. Я звонила своим однокурсникам, надеюсь, никто из них не пострадал.

Студентка колледжа Марина

Рассказ Марины опубликовала Русская служба Би-би-си.

Мы после второй пары задержались в кабинете и это нас, может быть, спасло. Услышали сильный взрыв, начали дрожать стекла и сразу начинаются крики, паника, мы с группой ребят выскочили из кабинета и побежали. В холле творился какой-то ужас. Полная неразбериха, толпа бежит, кто-то стоит.

...

Я видела девочку, лежавшую возле стены в неестественной, так скажем, позе, другие лежали в крови на полу. И выстрелы раз в пять-шесть секунд. Взрыв вырвал центральный вход. Нам повезло выбежать на улицу через окно на первом этаже. Дальше уже помню огромное количество машин с ОМОНом и военными, раскуроченные окна, все какими-то фрагментами в памяти.

...

Я слышала, что кто-то видел его сообщников, разное говорят. Я говорю только по ощущениям, поскольку сама никого не видела. Вряд ли какой-то урод, отморозок мог все это сделать один. Я считаю, что это теракт. Даже если он один был, представим. Какое это убийство? Он террорист.

Студент колледжа Игорь Захаревский

Рассказ Игоря Захаревского опубликовала Русская служба Би-би-си.

Я был в эпицентре взрыва: у входа, возле буфета. Меня контузило, и меня начал оттаскивать однокурсник. И потом я услышал несколько выстрелов с интервалом в две-три секунды. Через некоторое время был еще один взрыв.

Студент колледжа Ярослав

Видеокомментарий Ярослава опубликовал телеграм-канал Mash.

Студентка колледжа Вика

Телеграм-канал Mash опубликовал рассказ студентки по имени Вика о том, как погибла ее одногруппница.

Студент колледжа Даниил

Телеграм-канал Mash опубликовал рассказ студента колледжа Даниила.

По его словам, он оказался неподалеку от эпицентра взрыва и получил контузию. Даниил считает, что стреляли два человека, а всего нападавших было двое или трое. Он говорит, что на территории были обнаружены несколько растяжек.

"И вечером были слышны тоже выстрелы и были заложники в двух местах в колледже. Это были мастерские и ... на третьем или четвертом этаже".

Даниил и еще одна девушка говорят, что не были знакомы с Росляковым, но предполагают, что он хотел отомстить, так как его отчислили.

Студентки колледжа Марина и Далия

Телеграм-канал Mash опубликовал рассказ студентки Далии, которая описывает, как парень спас жизнь ее подруги ценой собственной.

Студент колледжа Игорь Шикша

Рассказ Игоря Шикши опубликовала Комсомольская правда.

Сначала такое ощущение, что в окно кинули гранату, а потом послышались выстрелы на втором этаже.

Это не мог быть один и тот же человек, мне кажется, что их было несколько. И нападение, скорее всего, было тщательно спланировано: за неделю до выстрелов Влад брал больничный, его на занятиях не было.

Некоторым повезло, они вышли покурить, и тут произошел взрыв и выстрелы. Я смог быстро выбежать. От стрелка убегали два студента, одного он убил, а второго не смог, потому что патроны закончились. Пришлось, видимо, перезаряжать ружье. Как только я убежал, послышались выстрелы.

Студент Денис Глюковский

Рассказ Дениса Глюковского опубликовала Комсомольская правда.

Было ощущение, что стреляли из разных орудий, как будто там было несколько людей.

Человек 100 перелазило через заборы, потом забор разбили полностью. Там камень на камне, его было легко развалить. Все разбегались в разные стороны. О стрелявшем я вообще ничего не слышал раньше, не знаю его. Одна девушка прыгнула со второго этажа, она умерла. С моими одногруппниками все в порядке, а вот четверо знакомых из других курсов попали в больницу.

Отметим, что местные СМИ сообщили об обысках и допросах в домах отчисленных студентов политехнического колледжа с целью найти других причастных к массовому убийству.

НВ