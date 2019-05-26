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Многоуровневый паркинг и водопад. Кличко рассказал о планах реконструкции Киевского зоопарка

Сегодня, 19:23
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Многоуровневый паркинг и водопад. Кличко рассказал о планах реконструкции Киевского зоопарка - фото

Наталия Кравчук / НВ

Кличко: Там будет открытое пространство, без клеток и лишних барьеров

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ рассказал о планах реконструкции Киевского зоопарка, которая должна начаться летом 2019 года.

«Мы этим летом открываем первую очередь реконструкции — входную группу в Киевский зоопарк», — заявил он.

Мэр напомнил, что в 2007 году Киевский зоопарк исключили из Европейской ассоциации зоопарков, а в 2017 году благодаря изменениям в зоопарке его вернули в ассоциацию.

«Мы взяли западных архитекторов из Берлина, Голландии, которые нас консультировали, и реконструируем зоопарк. Теперь там будет открытое пространство, без клеток и лишних барьеров. Открываем два озера, водопад, будем сейчас строить многоуровневый паркинг, он разместится наполовину под землей», — рассказал Виталий Кличко о планах реконструкции.

Напомним, 4 июля 2016 года Виталий Кличко презентовал концепцию обновления Киевского зоопарка. Он отмечал, что смета реконструкции зоопарка, по предварительным оценкам, составляет около 300 миллионов гривен.

29 июля 2017 года эстонская компания Люнет стала победителем тендера на ремонт столичного зоопарка. Планировалось, что она должна будет демонтировать здания и конструкции, выкорчевать и пересадить деревья, провести трубопроводы, почистить озера и видоизменить часть вольеров для животных. Стоимость ремонта оценили в 29,4 млн гривен.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Реконструкция Зоопарк Виталий Кличко

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