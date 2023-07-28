Российский удар по многоэтажке в Днепре. За медицинской помощью обратились три человека — глава МВД 28 июля, 21:50 Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

После российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, по состоянию на 21:30, за медицинской помощью обратились три человека.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

«Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека», — пишет он.

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Клименко добавил, что на месте работают спасатели и полицейские. Людям оказывают необходимую помощь.

Ранее во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил предупреждало об активности потенциального носителя ракет Кинжал. По данным СМИ, взрывы были слышны в Днепре и Запорожье.