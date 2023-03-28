Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и много вражеской техники
Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники (Фото:REUTERS/Anna Voitenk)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 171730 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 28 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 171730 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3602 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,
- РСЗО — 525 (+2) ед,
- средства ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,
- специальная техника — 287 (+2).
Ранее Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.
Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.