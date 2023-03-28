Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и много вражеской техники

28 марта, 08:00
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Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники (Фото:REUTERS/Anna Voitenk)

Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники (Фото:REUTERS/Anna Voitenk)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 171730 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 28 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 171730 (+570) человек ликвидировано,
  • танков — 3602 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,
  • РСЗО — 525 (+2) ед,
  • средства ПВО — 277 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,
  • специальная техника — 287 (+2).

Ранее Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

Видео дня

Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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