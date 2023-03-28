Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и много вражеской техники 28 марта, 08:00 Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники (Фото:REUTERS/Anna Voitenk)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 171730 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 28 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 171730 ( +570) человек ликвидировано,

+570) человек ликвидировано, танков — 3602 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 6966 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 2653 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 525 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 277 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 291 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 ( +19),

+19), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5502 ( +9) ед,

+9) ед, специальная техника — 287 ( +2).

Ранее Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

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Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.