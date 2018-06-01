01 июня 2018, пятница

Мне очень нравится: Кличко высказался против демонтажа памятника советскому военачальнику Щорсу

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Кличко заявил о попытках

Кличко заявил о попытках "переписать историю"

Несмотря на закон о декоммунизации, мэр Киева Виталий Кличко выступил против демонтажа памятника советскому военачальнику Николаю Щорсу, установленного в центре столицы.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, 1 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса. Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе", - заявил Кличко.

В то же время он назвал "манипуляцией" заявления Министерства культуры о том, что столичные власти не передают им документы, позволяющие демонтировать памятник.

"Это памятник национального значения, это означает, что мы не можем никаких действий осуществлять без согласования и разрешения Министерства культуры", - пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что у скандального памятника Щорсу в Киеве отпилили бронзовую ногу.

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