«Трагедия никогда не будет забыта». Зеленский о годовщине сбития Россией самолета рейса МН17 17 июля, 16:27 На борту самолета находилось 298 человек, все они погибли (Фото:Иван Сидоров/www.flickr.com)

В понедельник, 17 июля, Украина чтит память жертв катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17, который девять лет назад сбили подконтрольные Кремлю донецкие боевики. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что трагедия, вызванная действиями страны-агрессора России, никогда не будет забыта.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, вызванная агрессором, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине», — подчеркнул Зеленский.

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О трагедии также высказался глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия годами врет о катастрофе, потому что хочет избежать ответственности за преступление.

«Россия сбила MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Она годами врала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы скорбим по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна», — написал он в Twitter.

Ранее министерство иностранных дел Украины призвало мир привлечь всех причастных к ответственности за трагедию.

17 июля 2014 года лайнер компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур. Как доказало дальнейшее расследование, в самолет над оккупированной частью Донецкой области попала ракета российского зенитного ракетного комплекса Бук. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета, среди них 80 детей. Это наибольшее количество жертв в истории авиации из всех случаев сбивания гражданских лайнеров.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги объявил свое решение по делу рейса MH17 и определил судьбу четырех обвиняемых после двух с половиной лет судебных заседаний. Игорь Гиркин, Леонид Харченко и Сергей Дубинский были приговорены к пожизненному заключению. Олега Пулатова оправдали за недостаточностью доказательств в причастности к трагедии. Суд также подтвердил, что Россия контролировала боевиков на востоке Украины, когда был сбит самолет.

Опубликованный в феврале 2023-го доклад Объединенной следственной группы (JIT) показал, что есть «веские основания» утверждать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял лично российский диктатор Владимир Путин.