Составят компанию HIMARS. Украина получила первые американские РСЗО M270 15 июля, 19:13 Multiple Launch Rocket System (M270) (Фото:lockheedmartin.com)

В Украину прибыли первые американские РСЗО M270. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter в пятницу, 15 июля.

"…Прибыли первые MLRS M270! Они составят хорошую компанию HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Врагу — никакой пощады", — написал он.



Защитники Украины эффективно используют американские РСЗО HIMARS для уничтожения складов боеприпасов в тылу оккупантов.

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Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ. Он также отметил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.



Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал, что за последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов российских оккупантов.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать еще четыре системы РСЗО HIMARS. Всего Украина получит 12 этих таких систем и снаряды к ним.

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