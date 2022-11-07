СБУ сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий Московского патриархата

7 ноября, 11:21
Поделиться:
Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Митрополиту одной из епархий так называемого Московского патриархата в Винницкой области сообщили о подозрении в разжигании религиозной вражды.

Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
В Украине ликвидирован поп РПЦ, призывавший женщин рожать больше детей для войны

«Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

В СБУ напомнили, что священники подконтрольного РПЦ Московского патриархата нередко становятся агентами РФ (Фото:СБУ) «Корректировщики огня в рясах»: и.о. главы СБУ оценил угрозу Московского патриархата в Украине

Согласно ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам), священнику может грозить штраф, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, на данное время проходит также проверка по другим фактам деятельности митрополита.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid082BRuCC2HYNkWsmUr2WhfPV6DGPN3w2Wwy9oJM1qzTgZGu6qg865k6weEXgJsUebl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Священники Винницкая область Московский патриархат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X