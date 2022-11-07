СБУ сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий Московского патриархата 7 ноября, 11:21 Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Митрополиту одной из епархий так называемого Московского патриархата в Винницкой области сообщили о подозрении в разжигании религиозной вражды.

Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в Службе безопасности Украины.

«Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — говорится в сообщении.

Видео дня

Согласно ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам), священнику может грозить штраф, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, на данное время проходит также проверка по другим фактам деятельности митрополита.