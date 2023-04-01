«Я за себя не боюсь». Митрополит Павел прокомментировал подозрение СБУ 1 апреля, 13:37 Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:СБУ)

Комментируя подозрение СБУ, наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел заявил, что «не боится за себя» и хочет «пострадать за Христа».

Видео его выступление перед верующими церковь опубликовала в Telegram.

Священника УПЦ МП обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и оправдывании вооруженной агрессии России.

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Сам он заявил, что осуждает «всякие попытки против нашего государства и то, что сделала Россия, Путин никак не оправдывается». Затем митрополит Павел сказал, что, называя «раскольником» настоятеля ВЦУ Эпифания, он еще делает «много чести».

«То, что обо мне скажут, можете думать по-разному. Я жду суда Божьего и я не боюсь, лишь бы вы только спаслись. День-два, туда-сюда — я совсем не боюсь. И скажу вам еще одно — хочу пострадать за Христа», — заявил священник УПЦ МП.

В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами обвинений. В доме Павла проводят обыски, его вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью сооружений на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужение.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.



Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.



Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерская лавра.