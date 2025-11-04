Во второй раз под следствием. СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области за распространение фейков о ВСУ

Служба безопасности Украины во второй раз сообщила о подозрении клирику в Донецкой области, которого обвиняют в распространении фейковой информации об украинских защитниках и оправдании агрессии РФ. Правоохранители не называют его имя, но, вероятно, речь идет о настоятеле Святогорской лавры УПЦ МП митрополите Арсении.

Об этом 4 ноября СБУ сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, клирик отрицал преступления российских оккупантов во время массированных обстрелов региона весной 2022 года, когда пострадали местные храмы с насельниками.

Реклама

Кроме того, он оправдывал агрессию РФ и распространял дезинформацию о Вооруженных силах Украины, отмечает спецслужба.

На основе собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по частям 1, 3 статьи 436−2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание за оправдание и глорификацию вооруженной агрессии РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в СБУ.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств, а злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее этот клирик уже фигурировал в деле о незаконном распространении данных о передвижении и расположении ВСУ.

24 апреля настоятелю лавры Арсению сообщили о подозрении.

25 апреля настоятеля Святогорской лавры Арсения, который во время проповеди в сентябре 2023 года раскрыл места расположения подразделений ВСУ и других сил обороны, отправили в СИЗО без возможности внесения залога. Следствие считает, что клирик распространял эти данные с целью передать их стране-агрессору, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

23 октября Днепровский апелляционный суд изменил меру пресечения митрополиту Арсению на залог более 1,5 млн гривен, который был уплачен 28 октября. В тот же день, когда он выходил из СИЗО, его повторно задержала СБУ, сообщили в Суспільному.