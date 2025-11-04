Во второй раз под следствием. СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области за распространение фейков о ВСУ
Митрополит УПЦ МП в Донецкой области под подозрением СБУ из-за оправдания агрессии РФ (Фото: Донецкая областная прокуратура)
Служба безопасности Украины во второй раз сообщила о подозрении клирику в Донецкой области, которого обвиняют в распространении фейковой информации об украинских защитниках и оправдании агрессии РФ. Правоохранители не называют его имя, но, вероятно, речь идет о настоятеле Святогорской лавры УПЦ МП митрополите Арсении.
Об этом 4 ноября СБУ сообщила в своем Telegram.
По данным следствия, клирик отрицал преступления российских оккупантов во время массированных обстрелов региона весной 2022 года, когда пострадали местные храмы с насельниками.
Кроме того, он оправдывал агрессию РФ и распространял дезинформацию о Вооруженных силах Украины, отмечает спецслужба.
На основе собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по частям 1, 3 статьи 436−2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание за оправдание и глорификацию вооруженной агрессии РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в СБУ.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств, а злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее этот клирик уже фигурировал в деле о незаконном распространении данных о передвижении и расположении ВСУ.
24 апреля настоятелю лавры Арсению сообщили о подозрении.
25 апреля настоятеля Святогорской лавры Арсения, который во время проповеди в сентябре 2023 года раскрыл места расположения подразделений ВСУ и других сил обороны, отправили в СИЗО без возможности внесения залога. Следствие считает, что клирик распространял эти данные с целью передать их стране-агрессору, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
23 октября Днепровский апелляционный суд изменил меру пресечения митрополиту Арсению на залог более 1,5 млн гривен, который был уплачен 28 октября. В тот же день, когда он выходил из СИЗО, его повторно задержала СБУ, сообщили в Суспільному.