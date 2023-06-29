Митрополита УПЦ МП Павла увидели возле Лавры. Прокуратура говорит, что он до сих пор под домашним арестом 29 июня, 18:38 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) запечатлели возле Киево-Печерской лавры. Прокуратура отмечает, что он до сих пор под домашним арестом и ему собираются продлить меру пресечения.

Видео с митрополитом Павлом распространил Telegram-канал Союз православных журналистов.

Там заявляют, что бывший наместник Киево-Печерской лавры приехал на молитвенное стояние.

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21 апреля Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».