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Митрополита Епифания возводят на престол - прямая трансляция

Сегодня, 09:14
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Пресс-служба ПЦУ

Происходит интронизация главы ПЦУ

В Софии Киевской, в воскресенье, 3 февраля, проходит интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Громадське передает прямую трансляцию.

Сегодня же митрополит Киевский и всея Украины Епифаний празднует свой 40-вой день рождения.

В мероприятии по поводу возведения на престол митрополита примут участие духовенство, представители украинской власти и обычные верующие. По словам предстоятеля ПЦУ, в интронизации примет участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Теги:   Митрополит Епифаний ПЦУ

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