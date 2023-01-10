Глава Винницкой епархии московского патриархата предстанет перед судом — СБУ 10 января, 12:23 Священнику грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Митрополит Винницкой епархии подконтрольного РПЦ московского патриархата предстанет перед судом.

Как сообщили во вторник, 10 января, в Службе безопасности Украины, священнику вменяют публичное оправдание российской вооруженной агрессии.

«Фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — рассказали в спецслужбе.

Видео дня

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следствие по этому делу уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Читайте также: Суд вынес приговор ректору Почаевской семинарии за разжигание религиозной вражды

Согласно ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 3 ст. 436−2, коллаборанту грозит до восьми лет лишения свободы.