Глава Винницкой епархии московского патриархата предстанет перед судом — СБУ

10 января, 12:23
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Священнику грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Священнику грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Митрополит Винницкой епархии подконтрольного РПЦ московского патриархата предстанет перед судом.

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Как сообщили во вторник, 10 января, в Службе безопасности Украины, священнику вменяют публичное оправдание российской вооруженной агрессии.

«Фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — рассказали в спецслужбе.

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СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Следствие по этому делу уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.

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Согласно ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 3 ст. 436−2, коллаборанту грозит до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Священники Коллаборант Московский патриархат

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