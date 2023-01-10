Глава Винницкой епархии московского патриархата предстанет перед судом — СБУ
Священнику грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Митрополит Винницкой епархии подконтрольного РПЦ московского патриархата предстанет перед судом.
Как сообщили во вторник, 10 января, в Службе безопасности Украины, священнику вменяют публичное оправдание российской вооруженной агрессии.
«Фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — рассказали в спецслужбе.
Следствие по этому делу уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.
Согласно ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 3 ст. 436−2, коллаборанту грозит до восьми лет лишения свободы.