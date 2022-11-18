Распространял роспропаганду. Митрополиту УПЦ МП из Винницкой области сообщили о подозрении в еще трех преступлениях
Фото обнаруженных у митрополита УПЦ МП пропагандистских материалов, обнародованное СБУ (Фото:СБУ)
СБУ сообщила о еще подозрении в еще трех преступлениях митрополиту УПЦ МП из Винницкой области, распространявшему российскую пропаганду.
«Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих „агитках“ он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что иерарх УПЦ МП хранил напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы в подсобных помещениях церкви и планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
После инициированной СБУ экспертизы, подтвердившей наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины, митрополиту УПЦ МП сообщили о подозрениях в еще трех преступлениях:
- ч. 3 ст.436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины);
- ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя);
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
СБУ разоблачила винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана — в мире Анатолия Елецких в оправдании агрессии РФ и разжигании межконфессиональной розни еще в начале октября.
В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.
О соответствующем подозрении ему сообщили 7 ноября.