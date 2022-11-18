Распространял роспропаганду. Митрополиту УПЦ МП из Винницкой области сообщили о подозрении в еще трех преступлениях

18 ноября, 18:41
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Фото обнаруженных у митрополита УПЦ МП пропагандистских материалов, обнародованное СБУ (Фото:СБУ)

Фото обнаруженных у митрополита УПЦ МП пропагандистских материалов, обнародованное СБУ (Фото:СБУ)

СБУ сообщила о еще подозрении в еще трех преступлениях митрополиту УПЦ МП из Винницкой области, распространявшему российскую пропаганду.

«Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих „агитках“ он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

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Сообщается, что иерарх УПЦ МП хранил напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы в подсобных помещениях церкви и планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

После инициированной СБУ экспертизы, подтвердившей наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины, митрополиту УПЦ МП сообщили о подозрениях в еще трех преступлениях:

  • ч. 3 ст.436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины);
  • ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя);
  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

СБУ разоблачила винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана — в мире Анатолия Елецких в оправдании агрессии РФ и разжигании межконфессиональной розни еще в начале октября.

В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

О соответствующем подозрении ему сообщили 7 ноября.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Митрополит Винницкая область Российская пропаганда

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