Митрополит УПЦ МП Павел вышел из СИЗО под залог в 33 млн гривен 7 августа, 17:32 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Митрополит УПЦ (МП) Павел, подозреваемый в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России, освобожден из-под стражи под залог в 33,3 млн грн, сообщил в Telegram-канале его адвокат Никита Чекман.

Адвокат заявил, что сумму залога собрали прихожане УПЦ (МП) после того, как на сайте церкви опубликовали реквизиты. По его словам, залог внесли около 1000 человек.

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.



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В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».



Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.



13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».

