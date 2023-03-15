Митрополит УПЦ МП Павел заговорил по-украински и попросил Зеленского не выселять его монахов из Лавры 15 марта, 15:02 Мирополит УПЦ МП Павел обратился к украинцам и властям (Фото:Скриншот/YouTube/Киево-Печерская Лавра)

Митрополит УПЦ МП Павел обратился к украинскому народу и власти с призывом не выселять его монахов из Лавры.

Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.

«В трудные времена испытания для нашего государства мы молимся, чтобы Господь сохранил Украину для нас. Верю и надеюсь, что мы будем услышаны и Господь мира и покоя сохранит для нас государство, нас в этой стране и церкви», — сказал он.

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По его словам, перед ними «нет выбора», поскольку его уже сделали.

«Мы являемся такими же гражданами Украины. Людьми, которые пользуются законами. Просим сегодня еще раз и еще раз сохранить церковь и не вмешиваться в дела церкви. И чтобы Господь сохранил нас в церкви, потому что без церкви мы не видим себя в другом мире земной жизни», — сказал он.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.