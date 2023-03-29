Митрополит УПЦ МП Павел обозвал журналистов «клеветниками» и ответил, выедет ли из Киево-Печерской лавры 29 марта, 13:48 Киево-Печерская лавра (Фото:www.facebook.com/Church.ua)

В среду, 29 марта, митрополит УПЦ МП Павел обозвал журналистов «клеветниками», а комментируя выезд московского патриархата из Киево-Печерской лавры заявил «будем смотреть».

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я журналистов не вижу, я вижу одних клеветников. Потому что я пошел сообщить, что паспорт исчез во время обысков, а они написали, что я уже уезжаю», — сказал он.

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Судя по всему, покидать территорию святыни митрополит пока не собирается.

«Если [заповедник] предоставит документы, о которых говорили в ООН, тогда будем смотреть», — сказал он.

На вопрос, почему тогда церковники вывозили из лавры вещи, заявил «потому что свое».

УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Об этом заявили в Минкульте.

В УПЦ МП назвали это ультиматумом и заявили, что эти требования не имеют юридических оснований, а власть презирает и разрушает святыни. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию Лавры. Павел даже заговорил по-украински и обратился к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Но, несмотря на эти заявления, на протяжении последней недели представители УПЦ МП активно вывозят имущество с территории Киево-Печерской лавры.

А 26 марта УПЦ МП провела последнюю перед выселением службу.

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашая жизнь там будет продолжаться».