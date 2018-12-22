Митрополит Симеон: Жалею, что УПЦ МП 22 года зомбировала людей Сегодня, 12:29 267 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Симеон заявил, что всегда выступал за автокефалию для Украинской церкви Фото: orthodox.vinnica.ua

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который перешел из Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины, заявил, что УПЦ МП на протяжении 22 лет "зомбировала людей".

Отвечая на вопрос в интервью LIGA.net о том, как прихожане отреагировали на то, что теперь он служит от имени Православной церкви в Украине, митрополит сказал: "Я только сейчас многое понял. Особенно когда 13 ноября президент пригласил нас на встречу, а вместо этого в авральном порядке УПЦ МП собрала синод и архиерейский собор".

Симеон отметил, что тогда не подписал решение этого собора, что уже тогда вызвало большое возмущение со стороны иерархии.

"А потом и новую волну информационной войны против наших священников и верующих. Я очень сожалею о том, что 22 года я, как и другие архиереи, - что мы зомбировали наших людей. Говорили, что только мы правильные, а другие церковные структуры неканоничные и безблагодатные, а диалог с ними невозможен", - добавил он.

Митрополит подчеркнул, что его позиция всегда заключалась в том, что в Украине должна быть независимая автокефальная церковь.

"На самом деле, я очень болезненно переносил церковное разделение. На каждом архиерейском собрании в Киеве, на каждом соборе в Москве всегда поднимался вопрос автокефалии. Я выступал там и говорил, что для единства украинского народа и для церковного единства мы должны иметь в Украине свою церковь. Но все решения всегда сводились к одному: сейчас не время, не время и не время", - заявил Симеон.

Митрополит уточнил, что он считал тогда - каноничная автокефалия должна исходить от Москвы.

"Вот когда Москва признает автокефалию, это будет канонично и правильно. Но последнее, что сказала на это Москва: никогда. А потом последовало обращение президента, Верховной Рады и церковных структур к Вселенскому патриарху, и он согласился разобраться и вылечить этот многолетний раскол. Не Москва, а Константинополь. Раз Константинополь принял такое решение, я с ним соглашаюсь. Что наши не согласились - это их право и в то же время очень большая ошибка", - сказал он.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ, а 19 декабря об аналогичном решении объявил митрополит Драбинко.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.