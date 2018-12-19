Митрополит Симеон: Перед Собором в УПЦ МП позвонили из Москвы и сказали провести чистку всех "националистов" Сегодня, 11:41 1247 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Симеон рассказал о телефонном звонке из Москвы в УПЦ МП перед Объединительным собором Фото Винницкая епархия

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, из Московского патриархата, который перешел в Православную церковь Украины, рассказал, что перед проведением Объединительного собора УПЦ МП получила поручение из Москвы "провести чистку всех "националистов".

Об этом он сказал в интервью theБабель.

"Мы еще до собора получили информацию, что в нашу церковь (УПЦ МП - ред.) позвонили из Москвы и сказали, что должна пройти чистка всех "националистов", как нас называют. Блаженнейший (митрополит Онуфрий - ред.) сказал, что он о таком не знает, но мы понимали, что даже без участия в Соборе можем попасть под тот цеп, который растеребит фасоль и выбросит ее из стручка", - заявил Симеон.

Он также добавил, что говорил Онуфрию о том, что у УПЦ МП есть шансы избрать на Объединительном соборе предстоятелем единой церкви своего представителя.

"Я говорил Онуфрию, что нас - 87 архиереев, мы идем на собор, и нас большинство. Мы выбираем вас полноценным главой единой православной церкви. Я говорил это перед всеми на авральном соборе в Лавре. Онуфрий сказал: "Нет, мы не пойдем. Мы свою церковь бросаем под танк", - отметил митрополит.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.