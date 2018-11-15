Митрополит Симеон: Некоторые архиереи уговаривали меня подписать постановление собора УПЦ МП

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который не подписал решение собора Украинской церкви Московского патриархата, рассказал, что некоторые архиереи "уговаривали" его подписать документ.

Отвечая на вопрос в интервью Укринформу, оказывалось ли на него давление из-за нежелания подписывать постановление, митрополит Симеон сказал: "Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно в шутку, а может и нет, что нужно применить какие-то церковные наказания за то, что не подписал, говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали".

Однако, по его словам, митрополит Онуфрий выразил ему поддержку и сказал, "что у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести".

Напомним, 13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся экстренный Собор Украинской православной церкви МП, на котором было принято решение о признании неканоническим решение Синода Константинопольского патриархата относительно украинского церковного вопроса.

Кроме того, УПЦ МП решила прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Собор епископов УПЦ МП также подчеркнул, что против любых попыток изменить название этой церкви.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви МП, который не подписал постановление Синода.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В то же время архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.