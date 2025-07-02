«Добровольно получил паспорт РФ». Зеленский лишил украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). Об этом в среду, 2 июля, сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ установила, что Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)», — сообщили в Службе безопасности.

По данным следствия, именно Гундяев «благословил вооруженную агрессию российских войск» и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа, также способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.

20 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности УПЦ МП.

24 августа закон о запрете УПЦ МП подписал президент Владимир Зеленский.

Журналисты Украинской правды ранее нашли у митрополита УПЦ МП Онуфрия (в миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

Онуфрий в ответ заявил, что уже лишился паспорта РФ , хотя не уточнил, когда именно.

Но после этого его российский паспорт нашли в базе МВД России.