Данные из российской паспортной системы опровергают заявление Онуфрия об отсутствии у него российского гражданства, ведь на фото видна надпись, что паспорт «действителен».

Инфографика: Источники NV

Инфографика: Источники NV

Фото: Источники NV

2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Как установила Служба безопасности Украины, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, однако не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Орест Березовский утверждает, что не имеет никаких других паспортов, кроме украинского, заявил спикер УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, Онуфрий не обращался в другие страны, в частности в Россию, для получения другого гражданства.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство. Онуфрий в ответ заявил, что уже избавился от паспорта РФ, хотя не уточнил, когда именно.

Но после этого его российский паспорт нашли в базе МВД России.