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Митрополит Михаил заявил, что не отказывается от желания стать предстоятелем Православной церкви Украины

Сегодня, 14:40
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Митрополит Михаил признает Епифания предстоятелем, но сам не отказывается от желания возглавить Православную церковь Украины

Фото: Волынь 24

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что не отказывается от желания стать предстоятелем Православной церкви Украины.

Во время пресс-конференции митрополит отметил, что у него есть свои видение того, какой должна быть церковь, сообщает луцкое издание Первый канал социальных новостей.

По его словам, выборы нового предстоятеля могут состояться в любой момент.

"Выборы могут быть хоть завтра. Причин этому несколько - смерть предстоятеля, отказ его от должности. То, что он молодого возраста - не гарантия того, что надолго останется в должности", - сказал Михаил.

В то же время он подчеркнул, что признает власть нового предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания.

"Я законопослушный, признаю митрополита Епифания, как предстоятеля Православной церкви Украины. У нас с ним нет вражды. Это просто было соревнование за пост предстоятеля новой церкви... У нас не так, как в политике. В церкви врагов нет, просто у каждого есть свое видение развития. Вместе с патриархом Филаретом они хотели получить власть, чтобы воплотить свои замыслы, я - чтобы воплотить свои", - добавил митрополит.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

 Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптиха канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Православие Украинская православная церковь

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