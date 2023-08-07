Оправдывал вторжение России. Митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы 7 августа, 19:44 Митрополит распространял пророссийские листовки (Фото:Офис генерального прокурора)

Глава Тульчинской епархии УПЦ (МП) митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, — ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436−2 УК Украины).



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Прокурор доказал в суде, что в январе 2022 года митрополит опубликовал на сайте епархии свою статью о господствующей роли московского патриархата в православном христианстве и «несамостоятельности» Православной церкви Украины. Статья распространялась в интернете, в том числе после начала полномасштабного вторжения России.



Также митрополит сохранял на своем компьютере пропагандистские листовки, чтобы распространять среди граждан. Экспертиза пришла к выводу, что пророссийские материалы, которые нашли у главы епархии, содержат призывы к разжиганию религиозной вражды, оправдание российской вооруженной агрессии, признание правомерной оккупации Россией части украинской территории и призывы к насильственному изменению конституционного строя.



Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ