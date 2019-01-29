Митрополит Епифаний: В ближайшее время завершится юридическое оформление ПЦУ Вчера, 14:36 459 Цей матеріал також доступний українською EPA Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время, заявил Епифаний EPA

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время завершится юридическое оформление Православной церкви Украины.

По его словам, в частности, будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия, сообщает Интерфакс-Украина.



"Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", - сказал он.

По словам митрополита, после его интронизации как предстоятеля ПЦУ, когда он вступит в свои полные права, будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, на котором будет сформирован руководящий состав Церкви.

Отвечая на вопрос о том, сколько приходов уже перешло в ПЦУ, он сказал: "Уже более ста".

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата.

На соборе утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.