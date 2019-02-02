Митрополит Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина Сегодня, 16:49 49 Цей матеріал також доступний українською EPA Епифаний: РПЦ имеет большое влияние на украинцев EPA

Русская православная церковь в Украине является последним форпостом Путина, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душе православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении", - сказал он в интервью Радио Свобода.

По словам Епифания, РПЦ имеет большое влияние.

"Мы верим в то, что, когда мы объединимся, все православные украинцы в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине. Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до сих пор", - подчеркнул он.

Митрополит добавил, что войны на Донбассе не было бы, если бы не было поддержки России.

"Мы постепенно будем утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев", - резюмировал он.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.



Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

17 января депутаты Верховной Рады приняли закон, который определяет механизм изменения религиозными общинами подчиненности.

Также был принят закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).