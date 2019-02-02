Митрополит Епифаний рассказал, кто приедет на его интронизацию Сегодня, 21:10 748 Цей матеріал також доступний українською EPA Интронизация Епифания пройдет в Софии Киевской EPA

В интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания будут принимать участие духовенство, представители украинской власти и обычные верующие.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам предстоятеля ПЦУ, в интронизации примет участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.

"Будет делегация Вселенского патриархата, будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.

Митрополит Епифаний добавил, что есть много желающих архиереев Болгарской, Грузинской, Элладской и Кипрской церквей приехать на интронизацию, однако есть определенная процедура, которая пока препятствует этому.

"Они официально не могут принять участие до тех пор, пока не будет принято коллегиальное решение той или иной церкви о признании нашего автокефального статуса. Поэтому, к сожалению, они не смогут принять участие в интронизации", - резюмировал он.

Интронизация митрополита Епифания пройдет 3 февраля в Софии Киевской. В этот день он также отмечает свой день рождения, ему исполняется 40 лет.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.



Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.