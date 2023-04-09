Митрополит Епифаний проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры в Вербное воскресенье: онлайн-трансляция

9 апреля, 09:34
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Митрополит Епифаний (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Митрополит Епифаний (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Предстоятель ПЦУ Епифаний совершает божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры в Вербное воскресенье 9 апреля.

Следить за службой Божьей можно в режиме онлайн.

«Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий», — сообщали в ВЦУ.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/rOAy3H2vWzY?feature=share
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киево-Печерская Лавра Митрополит Епифаний ПЦУ Вербное воскресенье Богослужение

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