И с помощью подкупа. Глава ПЦУ рассказал, как Россия противостоит ее признанию другими поместными церквями Вчера, 09:29 527 Цей матеріал також доступний українською Фото: Александр Медведев / НВ Митрополит Епифаний рассказал о договоре Газпрома с Сербской православной церковью на 6 млн евро Фото: Александр Медведев / НВ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ рассказал, как Россия противостоит признанию ПЦУ другими поместными церквями.

По его словам, признание ПЦУ поместными церквями других стран проходит «куда медленнее, чем мы ожидали», так как приходится бороться с влиянием Русской православной церкви и Кремля.

На уточняющий вопрос, применяют ли с этой целью подкуп, митрополит Епифаний ответил: «И это тоже».

«Например, весной этого года компания Газпромнефть и Сербская православная церковь подписали договор о финансировании росписи местного кафедрального собора на сумму 6 млн евро. И это одна из многих подобных сумм», — привел пример глава ПЦУ.

В то же время, митрополит Епифаний отметил, что, несмотря на противодействие России Украинскую православную церковь уже готовы признать как минимум три поместные церкви греческой традиции.

Напомним, 6 июня митрополит Епифаний заявил, что Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ.

Румынская Православная Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП. Митрополит Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины готова выполнить эти условия.



Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

