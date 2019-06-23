Церкви нужны меценаты. Митрополит Епифаний ответил на вопрос, продолжает ли бизнесмен Петровский помогать ПЦУ Вчера, 08:15 1290 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Митрополит Епифаний о Петровском: он меценат исключительно Днепровской епархии Александр Медведев / НВ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ ответил на вопрос, продолжает ли бизнесмен из Днепра Александр Петровский помогать ПЦУ.

«Церкви нужны меценаты, особенно те, кто помогает на местах», — отметил глава ПЦУ.

По его словам, новые храмы, которых за последние 20 лет в Украине построили сотни, «невозможно строить только на пожертвования паствы», так как это дорого.

«Что же касается господина Петровского, о котором сегодня много говорят, он меценат исключительно Днепровской епархии и продолжает, насколько мне известно, опекать ее, за что мы ему благодарны», — рассказал митрополит Епифаний.

Он добавил, что ПЦУ не уделяет «такого внимания прошлому человека» и если у Петровского есть проблемы с законом, «то их должно решать государство».

«Но если человек приходит в храм и кается, то господь принимает его молитву и отпускает грехи, а если он затем еще и трудится на благо церкви, то церковь ему благодарна», — заявил глава ПЦУ.

Напомним, 18 декабря 2018 года на первом совместном молебне митрополита Епифания и президента Украины Петра Порошенко в Днепре присутствовал Александр Петровский, которого глава Генпрокуратуры Юрий Луценко называл «лидером ОПГ». Петровский также присутствовал на вручении томоса об автокефалии в Стамбуле 6 января. В пресс-службе бывшей УПЦ КП заверили, что Петровского специально не приглашали, но «на мероприятиях в храме было много священников и мирян, прибывших самостоятельно».

Комментируя присутствие Петровского на вручении томоса об автокефалии в феврале 2019 года, митрополит Епифаний назвал его меценатом Днепровской епархии и заявил, что он имел право присутствовать при получении томоса как мирянин, так как двери храма были открыты для всех, но «не было никаких приглашений со стороны церкви или со стороны Константинополя, кто должен присутствовать во время торжественной божественной литургии».

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

