Митрополит Епифаний: Мы не молимся за патриарха Кирилла, но по правилам должны его упоминать Вчера, 15:16 296 Цей матеріал також доступний українською EPA Епифаний рассказал о правиле упоминать патриарха Кирилла EPA

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что канонические правила требуют упоминать в диптихе имя предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

В интервью программе Kishkina он сказал, что в томосе четко прописано, что предстоятель православной церкви должен упоминать всех блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, входящих в диптих.



Он отметил, что несмотря на многие просьбы и обращения не упоминать в диптихе главу РПЦ, он этого не сделал, поскольку это было бы "прямым нарушением норм томоса".

"В томосе четко прописано, есть канонический порядок: мы не молимся за патриарха Кирилла - мы должны его упоминать, как одного из предстоятелей поместных православных церквей. Это делает патриарх Варфоломей. И для нас Мать-церковь является образцом… И мы, новосозданная церковь, также должны следовать каноническим предписаниям. Мы не можем их нарушать", - сказал митрополит.

При этом он рассказал, что патриарх Кирилл во время рождественской службы в Москве по именам не упомянул никого: "Упомянул только в целом всех, без имен".

По словам Епифания, на такое нарушение канонического порядка обратили внимание греческие СМИ.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей. РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные приходы Московского патриархата.