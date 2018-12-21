Митрополит Епифаний заявил о необходимости диалога с главой УПЦ МП Онуфрием Сегодня, 10:31 414 Цей матеріал також доступний українською Епифаний готов встретиться с Онуфрием Фото: Митрополит Епифаний via Facebook

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил о необходимости вести диалог с главой УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

Об этом предстоятель ПЦУ сказал в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, пишет ТСН.

"Нам нужно вести диалог", - сказал он.

Епифаний добавил, что отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными.

Митрополит подчеркнул, что объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не на конфликт.

"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду. Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - резюмировал он.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

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В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.