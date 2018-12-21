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Митрополит Епифаний рассказал о своих шагах после получения томоса

Сегодня, 10:50
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Руководящие органы Православной церкви Украины будут сформированы в течение одного-двух месяцев, заявил Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что будет делать после того, как 6 декабря 2019 года получит томос от Вселенского патриарха в Константинополе.

В интервью 1+1 он заявил, что первое его решение будет касаться создания руководящих органов новой церкви.

"Ибо на Объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утвержден томосом, потому устав построен на нормах, которые прописаны в томосе. После получения томоса мы станем уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Вселенским православием. В дальнейшем мы будем стараться общаться с другими поместными церквями, которые признают решения Вселенского патриарха", - отметил Епифаний.

По его словам, органы будут сформированы в течение одного-двух месяцев.

"Примерно сейчас церковь насчитывает примерно 7000 православных приходов в Украине. После нашего объединения мы стали больше", - добавил митрополит.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Томос Автокефалия Православие Украинская православная церковь

Спецтема   Украина получает томос

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