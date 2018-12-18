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Митрополит Епифаний рассказал, будут ли переносить празднование Рождества в Украине

Сегодня, 08:14
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Митрополит Епифаний считает, что Украина не готова к переносу даты празднования Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает преждевременной постановку вопроса о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

В эфире телеканала ICTV Епифаний отметил, что церковь должна реформироваться, использовать современные технологии и активно работать с молодежью, сообщают Українські Новини.

Но он призвал к осторожности при попытках внедрения радикальных реформ во избежание угрозы раскола.

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос - мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний.  

Он не уточнил, поддерживает ли он перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Православие Рождество Украинская православная церковь

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