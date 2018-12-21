Митрополит Епифаний прокомментировал принятие закона о переименовании УПЦ МП Сегодня, 12:00 423 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епифаний: Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела Фото: Митрополит Епифаний via Facebook

Закон о переименовании УПЦ Московского патриархата отвечает ожиданиям украинцев, заявил митрополит Православной церкви Украины Епифаний в эфире телеканала 1+1.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - сказал он, пишет ТСН.

Митрополит Епифаний пояснил, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.

Он добавил, что политическую составляющую этого решения не стоит переоценивать.

"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности", - резюмировал предстоятель ПЦУ.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

В УПЦ МП заявили, что голосование в Раде якобы не имеет к ним никакого отношения.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

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В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.