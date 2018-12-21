Митрополит Епифаний прокомментировал принятие закона о переименовании УПЦ МП
Закон о переименовании УПЦ Московского патриархата отвечает ожиданиям украинцев, заявил митрополит Православной церкви Украины Епифаний в эфире телеканала 1+1.
"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - сказал он, пишет ТСН.
Митрополит Епифаний пояснил, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.
Он добавил, что политическую составляющую этого решения не стоит переоценивать.
"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности", - резюмировал предстоятель ПЦУ.
20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
В УПЦ МП заявили, что голосование в Раде якобы не имеет к ним никакого отношения.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.