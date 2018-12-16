Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины Сегодня, 15:42 1286 Цей матеріал також доступний українською Михайлівський собор Фото: cerkva.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний заявил, что Михайловский Златоверхий собор будет кафедральным собором новой церкви.

"Действующим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет в дальнейшем совершать свое служение патриарх Филарет ", - цитирует Епифания РБК-Украина.

Митрополит Киевский добавил, что в целом церковь хочет, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Киевских митрополитов - София Киевская.

По словам митрополита, богослужение совершается каждый день в храме "Теплой" Софии уже в течение нескольких лет. В этом храме будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви