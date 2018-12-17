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Митрополит Епифаний долгое время помогает политзаключенным Сенцову и Балуху - епископ Климент

Сегодня, 11:19
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Епифаний помогает Сенцов и Балуху

Епископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что митрополит Епифаний уже длительное время помогает украинским политзаключенным в РФ Олегу Сенцову и Владимиру Балуху.

В эфире телеканала Эспрессо Климент рассказал, что Епифаний, в частности, оказывает помощь семьям политзаключенных.

"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, тюремного заключения наших ребят - владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову, это такая помощь, которую он оказал. Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", - отметил епископ.

При этом он особо подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе, Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополиты перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Владимир Балух Православие Олег Сенцов

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