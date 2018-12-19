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Митрополит Драбинко объявил о переходе из УПЦ МП в Православную церковь Украины

Сегодня, 14:24
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Александр (Драбинко) объявил о переходе в Православную церковь Украины

Фото: Александр Драбинко/Facebook

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) провел литургию в Спасо-Преображенском храме Киева, после которой объявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.

Присутствующие в храме верующие встретили его слова аплодисментами, сообщает Громадське.

"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", - отметил митрополит Александр.

Сейчас Спасо-Преображенский храм относится к церкви Московского патриархата.

После создания в Украине Православной церкви на Объединительном соборе, в МП запретили Драбинко проводить службу в этом храме, поскольку он решил перейти в новую церковь. Однако Приходской совет 18 декабря постановил, что Драбинко имеет право служить в храме и остаться его настоятелем.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Православие Митрополит Украинская православная церковь УПЦ МП

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