Привлекли 20 миллионов гривен. Митрополичий фонд ПЦУ построит временное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами 13 мая, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Митрополичий фонд ПЦУ построит временное жилье для украинских семей (Фото:www.pomisna.info)

Митрополичий фонд ПЦУ построит временное комфортное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены российскими оккупантами.

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Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Такая социальная инициатива уже получила 20 миллионов гривен. Их предоставил глава Меценатского совета Фонда Андрей Мацола.

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В ПЦУ заявили, что на эти средства к середине лета будут построены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня. Установка модульных домов будет начата из Киевской области: в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, пострадавших во время войны.

«Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча — все они рядом с Вышгородом, местом, где живет моя семья. Тысячи из них сегодня, после российской оккупации, остались без собственного жилья, буквально без крова. Видя их горе, никто не может остаться безучастным», — сказал Мацола.

По его словам, украинцы, чье жилье было разрушено российскими оккупантами, сегодня живут либо под открытым небом, либо ищут убежище у родственников или знакомых.

«Поэтому потребность в возведении домов жизненно необходима и неотложна», - сказал он.

Планируется, что впоследствии, после восстановления жилья семей в Киевской области, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

«Знаю, что сегодня каждый работает на своем фронте, выбрав свое направление помощи другим, однако хочу призвать тех, кто имеет такую возможность, приобщиться к этой важной инициативе Митрополичьего фонда ПЦУ и помочь тем нашим ближним, которые, к сожалению, потеряли все», - сказал митрополит Эпифаний.

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