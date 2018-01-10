Митингующие перекрыли дороги к двум пунктам пропуска во Львовской области

В среду утром, 10 января, митингующие перекрыли дороги к пунктам пропуска во Львовской области – Шегини-Медика и Рава-Русская-Гребенне.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на патрульных, протестующие в Шегинях будут пропускать по 10 машин на оформление каждые 30 минут, чтобы избежать провокаций.

Отмечается, что митингующие протестуют против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 января.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до €50.

Для тех, кто отсутствовал в Украине меньше 24 часов и въезжает в страну чаще одного раза в течение 72 часов базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, которая превышает эквивалент €50, с учетом подлежащей оплате пошлины.