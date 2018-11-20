Масштабный протест еврономеров: что требуют активисты

Акция гражданского неповиновения владельцев авто на еврономерах проходит в столице и 22 областях. В частности, автомобилисты заблокировали центр Киева. В связи с объявленными мерами там ожидается ограничение движения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отмена коэффициента возраста

Отмечается, что митинг продлится до отмены двух так называемых законов, которые легализовали так называемые "евробляхи" на условиях правительства.

Владельцы автомобилей на еврономерах требуют, чтобы парламент отозвал законы и доработал их в профильном комитете, рассказал соучредитель ОО АвтоЕвроСила Александр Чернявский. Активисты требуют, чтобы народные депутаты хотя бы отменили коэффициент возраста, чтобы за растаможку машин, которым больше 10 лет, не приходилось платить 100% или даже 200% от стоимости авто.

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Чернявский отметил, что акция протеста в Киеве и регионах будет бессрочной. Митингующие частично перекрывают движение, чтобы обратить внимание на свои проблемы.

В правительстве не могут отозвать законы

8 ноября Верховная Рада принял во втором чтении законы по авто на еврономерах. Эти документы вводят новые акцизные ставки на растаможку автомобилей, а также штрафы за нарушение срока пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией на "евробляхах" в режиме транзита.

В Ровно заблокировали региональную таможню

В частности, было уменьшено акцизные ставки на растаможку авто, однако наибольшие преимущества касаются более новых машин, а также тех, которые имеют двигатели с большим объемом.

Отозвать законы невозможно, сейчас они ожидают подписи президента, отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Нина Южанина.

Она отметила, что вчера, 19 ноября, проводила разъяснительную работу по этим документам и не видит смысла в проведении акций протеста со стороны АвтоЕвроСилы.

Заблокировали границу

Как сообщило издание Белорусский партизан, ночью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали с украинской стороны пограничные переходы Новая Гута - Новые Яриловичи вблизи Беларуси. В связи с этим государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил о заторах на международной трассе М-01 Чернигов - Новые Яриловичи.

Это касается водителей, следующих по трассе в направлении украинского-белорусской границы. Пограничники сообщили о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города. Белорусские пограничники рекомендовали учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Правительство не видит смысла в проведении акций протеста со стороны АвтоЕвроСилы

В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили, что сейчас акция не мешает движению через границу. Начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что сегодня пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны.

По его словам, на месте скопления людей и автомобилей находятся наряды полиции. Демченко отметил, что акция протеста началась еще вчера на дороге возле пограничного пункта, и он не исключает, что тогда она мешала подъезду граждан к границе.

Сбои в работе общественного транспорта в Киеве

Как сообщает коммунальное предприятие Киевпастранс в Facebook, авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта. В связи с этим в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, это касается автобусов № 24, 62, 55.

Акция протеста в Киеве

Как сообщило в Facebook UA:Ровно, вчера, 19 ноября, в Киеве предприниматели, которые занимаются перегонкой в ​​Украину авто на еврономерах, заблокировали региональную таможню из-за высоких ставок на растаможку таких машин.

Около 40 человек собрались на улице Млиновской у поста таможни с целью встретиться с исполняющим обязанности руководителя учреждения Иваном Ивановым. Поскольку тот к ним не вышел, люди перекрыли дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Также въезд на территорию таможни был заблокирован тремя авто.

С митингующими общался руководитель патрульной полиции Ровно Сергей Мерчук вместе с тремя экипажами правоохранителей. На месте произошли столкновения, Мерчук распылил газовый баллончик. Въезд на территорию таможенного контроля удалось разблокировать, но люди продолжали блокировать проезд через улицу, пропуская только скорую помощь.

Позже к митингующим вышел Иванов. Стороны договорились, что напишут коллективное обращение в Государственную фискальную службу с просьбой вернуть прежние правила растаможивания.