17 октября 2018, среда

Митинг профсоюзов в Киеве: движение на центральных улицах затруднено

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Движение на перекрестках контролируют сотрудники полиции
Фото: Информатор

Движение на перекрестках контролируют сотрудники полиции

По случаю Всемирного дня действий за достойный труд в среду, 17 октября, в Киеве проходит Всеукраинская профсоюзная акция протеста.

Как сообщает Информатор, процессия митингующих двинулась по Крещатику к Верховной Раде, из-за чего движение на центральных улицах столицы оказалось затруднено.

Возле здания парламента участники акции намерены требовать повышения зарплат и пенсий, а также остановить подорожание газа.

В данное время ситуация на митинге спокойная, протест проходит мирно и без провокаций. Движение транспорта на перекрестках контролируют сотрудники полиции.

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