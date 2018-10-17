Митинг профсоюзов в Киеве: движение на центральных улицах затруднено

По случаю Всемирного дня действий за достойный труд в среду, 17 октября, в Киеве проходит Всеукраинская профсоюзная акция протеста.
Как сообщает Информатор, процессия митингующих двинулась по Крещатику к Верховной Раде, из-за чего движение на центральных улицах столицы оказалось затруднено.
Возле здания парламента участники акции намерены требовать повышения зарплат и пенсий, а также остановить подорожание газа.
В данное время ситуация на митинге спокойная, протест проходит мирно и без провокаций. Движение транспорта на перекрестках контролируют сотрудники полиции.
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