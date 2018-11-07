Митинг на еврономерах: появилось видео заблокированного правительственного квартала в Киеве, снятое с воздуха

В Сети появилось видео митинга владельцев автомобилей с еврорегистрацией в правительственном квартале Киева, снятое с высоты с помощью беспилотника.
Соответствующий ролик опубликовал у себя Информатор.
Как сообщается, автомобили митингующих выстроились от Европейской площади вдоль улицы Грушевского, из-за чего движение в центре города оказалось частично заблокированным.
Также отмечается, что протестующие приехали в столицу из разных регионов страны.
Они требуют принятия поправок в законодательство, которые снижают акциз на растаможивание автомобилей.
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Ранее сообщалось, что в среду, 7 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали в Киеве проезд в правительственном квартале.
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