07 ноября 2018, среда

Митинг на еврономерах: появилось видео заблокированного правительственного квартала в Киеве, снятое с воздуха

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Митингующие требуют снижение акциза на растаможку автомобилей
Фото: Информатор

Митингующие требуют снижение акциза на растаможку автомобилей

В Сети появилось видео митинга владельцев автомобилей с еврорегистрацией в правительственном квартале Киева, снятое с высоты с помощью беспилотника.

Соответствующий ролик опубликовал у себя Информатор.

Как сообщается, автомобили митингующих выстроились от Европейской площади вдоль улицы Грушевского, из-за чего движение в центре города оказалось частично заблокированным.

Также отмечается, что протестующие приехали в столицу из разных регионов страны.

Они требуют принятия поправок в законодательство, которые снижают акциз на растаможивание автомобилей.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали в Киеве проезд в правительственном квартале.

 

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