На митинге против российских оккупантов в Мелитополе похитили активистку 12 марта, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Ольга Гайсумова выходила на митинги против российских оккупантов с момента захвата Мелитополя (Фото:Ольга Гайсумова/Facebook)

На митинге против российских оккупантов в захваченном Мелитополе Запорожской области похитили местную активистку Ольгу Гайсумову.

Об этом сообщили на ее странице в Facebook.

«Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!», — отметили в сообщении.

Гайсумова является одной из организаторов митинга с требованием отпустить мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили оккупанты.

Она также участвовала в проукраинских митингах после захвата города в начале марта.

Федоров был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты начали захватывать украинские города в Херсонской и Запорожской областях. Жители города массового выходят на улицы с протестами, они держат украинские флаги.

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