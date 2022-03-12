На митинге против российских оккупантов в Мелитополе похитили активистку

12 марта, 12:13
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Ольга Гайсумова выходила на митинги против российских оккупантов с момента захвата Мелитополя (Фото:Ольга Гайсумова/Facebook)

Ольга Гайсумова выходила на митинги против российских оккупантов с момента захвата Мелитополя (Фото:Ольга Гайсумова/Facebook)

На митинге против российских оккупантов в захваченном Мелитополе Запорожской области похитили местную активистку Ольгу Гайсумову.

Об этом сообщили на ее странице в Facebook.

«Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!», — отметили в сообщении.

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Гайсумова является одной из организаторов митинга с требованием отпустить мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили оккупанты.

Она также участвовала в проукраинских митингах после захвата города в начале марта.

https://www.facebook.com/prrtp.gaisumova/posts/4813482112098322

Федоров был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты начали захватывать украинские города в Херсонской и Запорожской областях. Жители города массового выходят на улицы с протестами, они держат украинские флаги.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Похищение Война России против Украины

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