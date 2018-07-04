04 июля 2018, среда

Мишени на воде и высадка вражеского десанта. Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

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Танкисты отрабатывали удары по мишеням на воде
Фото: Штаб ООС

Танкисты отрабатывали удары по мишеням на воде

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря в зоне Операции объединенных сил.

Как сообщили в штабе ведомства, по легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

К учениям привлекли танки Т-64Б и БМП-1.

Часть мишеней находилась в море. Для их поражения танкистам было необходимо ставить заградительный огонь, а затем с точными координатами работать на уничтожение. 

По результатам стрельб были поражены все мишени как на воде, так и на суше.

Отмечается, что подобные учения проходят регулярно. К ним привлекаются все рода войск, маневры проходят на разных полигонах.

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