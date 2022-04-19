ВСУ ликвидировали одного из командиров «ЛНР» в Луганской области 19 апреля, 21:25 Цей матеріал також доступний українською «Миша Чечен» воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года (Фото:Сергей Козлов / Facebook)

Подконтрольные Кремлю боевики «ЛНР» сообщили, что в районе Кременной Луганской области погиб командир «11 батальона армии» псевдореспублики Михаил Кищик («Миша Чечен»). Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой заявление так называемого главы «правительства» «ЛНР» Сергея Козлова.

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По словам Козлова, «патриот „ЛНР“» Кищик вместе с другими боевиками попал в окружение под Кременной.



Как пишет BBC News Украина, «Миша Чечен» — уроженец украинского Алчевска, в 2014 году возглавивший «казачий батальон» Атаман, который воевал на стороне так называемой ЛНР. Его подразделение неоднократно обвиняли в мародерстве на территориях, которые занимал батальон.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 20800 человек личного состава.

18 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины. По словам начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая, количество обстрелов со стороны российских оккупантов увеличилось в несколько раз.

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